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Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık araç kira bedeli karşılığına denk gelecek bir tutarda filosuna 226 araç kazandırdı.

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek
Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık araç kira bedeli karşılığına denk gelecek bir tutarda filosuna 226 araç kazandırdı. Büyükşehir böylelikle araçlarını uzun yıllar vatandaşın hizmetinde kullanarak tasarruf sağlayacak.

2019 yılı Mayıs ayı döneminde Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün tasarruf tedbirleri kapsamında yayımladığı Genelgesi doğrultusunda 317 araçlık araç filosundan 91 aracı iade ederek yıllık 7 milyon lira tasarruf sağlayan belediye, bünyesindeki BELSAN A.Ş. ile filosuna zimmetli bir şekilde 226 araç kazandırdı. Belediye kurum dışı araç kiralaması dönemine son vererek bünyesindeki zimmetli araçları ile halkına hizmet verecek.

"Araçlarımız tüm halkımıza hayırlı olsun"

Yeni araçları inceleyen Beyazgül, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere araçlarımızı teslim aldık. Bu hizmetin olduğu kadar tasarrufun da bir örneğidir. Araçlarımız ihale sürecinin tamamlanması ile yine BELSAN bünyesinde yer alacak. Geniş bir coğrafyaya sahibiz. 13 İlçemiz var, 13 İlçemizin tamamına hizmet götürmek zorundayız. Rabbim kazasız ve belasız bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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