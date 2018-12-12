Büyükşehir Aydın'ı Kış Çiçekleriyle Güzelleştiriyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47

Kent estetiğini ön plana çıkarmak ve vatandaşların daha ferah bir kentte yaşamalarını sağlamak için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçeklendirme çalışmalarına kış grubu çiçekleriyle devam ediliyor. Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra Aydın'ın bütün ilçelerinde çevre düzenlemeleri ve ağaç dikimleri de yapılıyor.Aydın'ın ilçelerinde "daha yaşanabilir bir kent" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Nazilli İstasyon Meydanı'na yepyeni bir görünüm kazandırmak için peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Dolamit ve cüruf taşlarıyla yapılan, mevsim çiçekleriyle de desteklenen desenler vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.Aydın'a kadın eli değiyorEkipler, Efeler'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde de kış grubu çiçeklerle çiçeklendirme çalışması yaptı. Bir bölümü Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendi serasında yetiştirilen, büyük bölümü de üretici kadınlara destek amaçlı olarak Çine'nin Mutaflar Mahallesi'nin kadın üreticilerinden satın alınan çiçekler, yine Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları tarafından toprakla buluşturuldu.Çalışmalarda mevsime uygun olarak hercai menekşe, çin karanfili ve godetya gibi çiçeklerden yararlanılırken çalı grubunda da pittosporum, alev çalısı, taflan, berberis, nandina; ağaç olarak da ardıç, çınar, top akasya, ligustrum ve Akdeniz bölgesinin vazgeçilmez rengi olan turunç ağacı dikimleri yapılıyor.Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar ise Aydın'ın tüm ilçelerini güzelleştirmeye devam eden çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. - AYDIN