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Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin altyapı konusunda eksiklikleri gündeme getirilerek çözüm maddeleri görüşüldü.

03.10.2019 18:28Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti

TOPLANTIDA 4 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

AYKOME Şube Müdürü Osman Tamer Sırım'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü.

Hatay'ın altyapı çalışmaları hakkında önemli konuların görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç doğrultusunda Defne, Payas, Kırıkhan ve Arsuz ilçelerinde bulunan bölgelerde kazı ruhsatı verilmesi talepleri görüşüldü.

Ayrıca Kırıkhan ilçesinde yıllardır devam eden elektrik kesintisine çare olarak Topboğazı'ndan başlayarak Kırıkhan'a kadar 8 metrelik kazı yapılacağını belirten yetkililer, gerekli koordinasyonların AYKOME tarafından sağlandığını açıkladı.


Kırıkhan, Payas, Defne, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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