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Büyükşehir, bakımsız kalan evi temizledi!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın elinden tuttu, hayata bağladı. Bakımsız kalan evde yaşayan Mehmet Temiz'in evinde genel temizlik yapıldı.

31.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48 Büyükşehir, bakımsız kalan evi temizledi!

Sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan büyükşehir, yüzde 60 görme engelli vatandaşın imdadına yetişti. Kimsesiz Mehmet Temiz'in yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birim ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri, çöp kamyonuna yükledi, iki odalı, banyosu, mutfağı, kapı penceresi, odunluk gibi tüm evin genel temizliğini yaptı. Zor günlerin beklendiği kış aylarında yaşam koşullarını iyileştirmek için Mehmet T'nin tüm kişisel bakımları gerçekleştirildi.

Evi temizlenerek kışa hazır bir hale getirilen Mehmet T, " Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yalnızım evimi temizleyecek kimsem yok sağ olsunlar arkadaşlar, evimi temizleyip bundan sonra her ay düzenli olarak temizleyeceklerini söylediler" dedi.

Evde yaşama destek birimi, Gaziantep'te ikamet eden dar gelirli, sosyal güvenceden yoksun, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan kendine bakamayacak durumdaki bireylerin her zaman yanında olacak.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Temiz, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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