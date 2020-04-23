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Büyükşehir Bandosu 23 Nisan'da Antalyalıları coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'nın dört bir yanında konserler verdi.

23.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:22
Büyükşehir Bandosu 23 Nisan'da Antalyalıları coşturdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'nın dört bir yanında konserler verdi. Balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla bandoya eşlik eden vatandaşlar, bayram coşkusu yaşadı.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla üstü açık otobüsle yollara düşen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da konserlerine devam etti.

ABBO, TBMM'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Meltem Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Işıklar, Güzeloba, Dokuma, Bahçelievler mahallelerinde konserler vererek, Antalyalıların 23 Nisan coşkusunu evlerinde en güzel şekilde yaşamalarını sağladı. ABBO, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral de oldu.

Alkış yağmuru

Balkon ve pencerelerini bayraklarla kırmızı beyaza boyayan Antalyalılar, ABBO'nun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik ederken, muhteşem görüntüler oluşturdu. Bayramlarını marşlarla büyük bir coşku ile kutlayan vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken. ABBO üyelerini alkış yağmuruna tuttu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri de unutmadı. İkinci bir bando ekibi de yine gezici otobüsle ilçelerde konser verdi. İlk olarak Serik'e uğrayan bando ekibi, Salı Pazarı, Cuma Pazarı ve Serik Hali çevresinde vatandaşlarla buluştu. Serikliler balkonlarından, bandonun seslendirdiği marşlarla 23 Nisan'ı kutladı. Bando ekibi, Serik'in ardından Manavgat'ta da konserler verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Antalya, Güncel , Haber
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