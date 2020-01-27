Büyükşehir, basketbolda liderliği bırakmıyor

15 MAÇTA 13 GALİBİYET

Türkiye Basketbol 2. Llginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 15 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören temsilcimiz ligin ikinci devresinin ilk maçında UPS Spor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmadan üstün bir oyun ile 91-70 galip ayrıldı.

BAŞARILI OYUNU SÜRDÜRDÜLER

İlk çeyreği dengeli oyun ile 17-18 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele aldı ve soyunma odasına 35-40 önde girdi. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 46-72 gibi önemli bir farkla girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 70-91 galip ayrılmayı başardı.

KAPTAN GEMİYİ SIRTLADI

Temsilcimizde Kaptan Sertay Gürsü 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asist ile en skorer oyuncu oldu. Sertay'ı 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ile Cihan Amasyalı, 10 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile Burak Şaşmaz takip eden isimler oldu.

EVİNDE ERZURUM BŞB GENÇLİK'İ AĞIRLAYACAK

Büyükşehir Kağıtspor 17. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum temsilcisi Erzurum BŞB Gençlik ile karşılaşacaklar. Maç 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.