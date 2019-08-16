Haberler» Güncel» Haber

Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

16.08.2019 12:49 Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Efeler ilçesinin en işlek caddelerinden Batı Gazi Bulvarı'nda başlatılan çalışmalarda, öncelikle Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri altyapıyı düzenlemeye başladı. ASKİ ekipleri altyapı düzenlemesini bitirdiğinde, bulvar kaliteli sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmalar kapsamında Batı Gazi Bulvarı'nda sık sık arıza yapan içme suyu boruları değiştiriliyor. Ekipler, çalışmaların bir an önce bitirilip bulvarın modern hale getirilmesi için hummalı bir çalışma yürütürken, vatandaşlar da yapılan düzenlemeler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, bulvarda yapılan çalışmalardan dolayı ulaşımın kısa bir süre aksadığını, bunun için vatandaşlardan özür dilediklerini belirterek, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini ifade etti. - AYDIN

Gazi Bulvarı, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09   DHA YURT BÜLTENİ - 9
14:07   Başkan Çınar, Yeşil Konak ve Gençlik Merkezlerindeki hizmetleri yakından takip ediyor
14:07   Minibüsünde fenalaşan Afgan kadını hastaneye yetiştirdi
14:07   Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim
14:07   Kurt yavrusuna işkence yapan kişiye para cezası
14:07   SPOR Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
14:06   Maltepe, asbest denetiminde rekora koşuyor