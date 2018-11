Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Çelebi'den Önemli Açıklamalar

30 Kasım 2018 Cuma 10:31



'Ağaç Doktoru' lakabıyla tanınan AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Savaş Çelebi , AK Parti- MHP arasındaki ittifak görüşmeleri ve kamuoyunda ortaya atılan bazı anket sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Özellikle çiftçiler tarafından 'Ağaç Doktoru' lakabıyla yakından bilinen AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Savaş Çelebi, seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ziyaret ve temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlarla bire bir görüşmeler yaparak, sorunlarını ve taleplerini yakından dinleyen Çelebi, AK Parti-MHP arasındaki ittifak görüşmeleri ve ortaya atılan bazı anket sonuçlarıyla ilgili vatandaşın kendisine aktardığı söylemleri gazetecilerle paylaştı. Çelebi, "İttifak konusu tekrar gündeme geldikten sonrası ve öncesinde de sahada gezerken yapmış olduğumuz tespitlerde AK Parti seçmen tabanının bu konuya sıcak bakmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Manisamız, Ege 'nin tam ağırlık merkezinde bir şehir olup, olası ittifakın çevre illere de sirayet eden olumsuz bir durum oluşturacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanımızın her zaman bir sözü vardır 'kazan kazan'. Buradaki ittifaka olası tepkilerden dolayı 'kaybet Kaybet ' haline dönüşebilir. Çünkü uzaktan yapılan anketler ile gerçek sonucun ortaya çıkmayacağını, sahada muhakkak gezerek bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen ittifak olması halinde partimin aldığı her kararın sonuna kadar da arkasındayım. Bize düşen görev en azından tespitlerimizi aktarmaktır" dedi."Allah'a çok şükür Manisa'da açık ara birinciyim"Son dönemde ortaya atılan anket sonuçlarıyla ilgili de konuşan Savaş Çelebi, "Hiç anketi, ya da siyaseti bilmeyen birisi bile sahaya indiğinde 'Ağaç Doktoru Savaş Çelebi' isminin çok ciddi bir oranla birinci çıktığını anlayabilir. Yaptığımız araştırmalarda, kamuoyu çalışmalarında Allah'a şükür Manisa'da açık ara şekilde birinci olduğumu söyleyebilirim. Tabanım Manisa çiftçileridir. Malum son 1,5 aydır zeytin toplama sezonu ve köylerimizde akşam 7'den önce vatandaş bulmak çok zordur. Bu anketler sadece gündüz yapılırsa elbette ki oranım düşebilir, adaylık başvurusunda referansını 'Manisalı çiftçiler' olarak gösteren birisini araştırırken de parti yetkililerimizin bu konuyu gözden kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum, yoksa büyük hata olur. Şimdilerde ise her kesimden Allah'a şükür çok ciddi destek alıyorum, bu desteğinde artarak devam ettiği rahatlıkla izlenebilir. Zaten bu durumu fark eden diğer partiler olası adaylığım halinde benim etkimi kıracakları düşüncesiyle çiftçiye en yakın isimleri ilçelerde aday göstermeye başladıklarını da söyleyebilirim. Ayrıca yurt genelinde çiftçilere en yakın isimlerden de birisi olduğum için başta çevre illerimiz olmak üzere her yerde azımsanmayacak seviyede sinerji oluşturabilecek birisiyim" ifadelerini kullandı."Kimse algı yapmasın"İlk aday adayı olmaya karar verdiğinde arkadaşlarının kendisine, "Manisa'da AK Parti'nin adayı belliymiş, Cumhurbaşkanımız ona hazır ol demiş" şeklinde söylemlerde bulunduklarını ifade eden Çelebi, "Ben de o arkadaşlarıma dedim ki 'Komutan hazır ol da der' sonra duruma göre 'rahat ol' da der. Kimse algı yapmak için Cumhurbaşkanımızın ifadelerini kendine çekmesin dedim ve çiftçilerimizin çok yoğun desteği ile aday oldum. Ayrıca eğer Manisa'da partimizin adayı belli olmuş olsaydı, baştan eminim ki partimiz adaylık başvurumuzu da kabul etmezdi" dedi."Gönül belediyeciliğini Manisamızda göstermek istiyorum"Kendisine başka bir partiden teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya yanıt veren Çelebi, "Başka partilerden şahsıma bir teklif gelmedi. Bununla ilgili herhangi bir haber bile çıkmış olsaydı, bize düşen bunu derhal tekzip etmektir. Girdiği her seçimden birinci çıkan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın yine en güzel en doğru kararları vererek en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Partimin beni aday göstermesi halinde partimizin bütün mensuplarınca sorunsuz şekilde kabul göreceğimi ve seve seve seçim çalışmasını yürüteceğimizi söyleyebilirim. Gerek teşkilatımızın gerekse vatandaşlarımızın şahsıma verdiği desteğe canı gönülden teşekkür ediyorum ve gönül belediyeciliğini Manisamızda göstermek istiyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA