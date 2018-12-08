Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, Muhtarla Buluştu

AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
, Altınordu
ilçesinde muhtarlarla buluştu.
Güler, beraberinde AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve partinin yönetim kurulu üyeleri ile Altınordu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.
Burada dernek başkanı Yaşar
Temel ve yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından karşılanan Güler, gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.
Ailesinden belediye başkanlığı yapmış ve tüm Ordu'nun bildiği bir isim olduğunu anımsatan Güler, şöyle devam etti:
"Ordu benim memleketim. Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'nun kuruluşunu sağlayan ve şehirleşme anlamında büyük hizmetleri olan dedem Süleyman Felek
'ten itibaren Ordu bizim göz bebeğimiz. Ordu için bakanlığımız döneminde doğal gaz, barajlar, dere yolu, üniversite, tıp fakültesi, elektriklerin yer altına alınması birçok hizmetlerde bulunduk.
Proje işi kolay. Zaten bizim işimiz gücümüz proje. Önemli olan Ordu'yu kalkındırmak. Hangi görüşten olursanız olun, önemli olan Ordu'yu kalkındırmak ama burada en önemli unsur sevgidir. Biz sevgiyi büyütmeye geldik."
Güler, tek dertlerinin Ordu'ya hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Siz Ordu'nun kılcal damarlarısınız. Bizim görevimiz de sizinle aynı. Aynı damardan geliyoruz. İşte bu düşünceyle aynı iğne oyası gibi Ordu'nun tüm mahallelerini karış karış, nakış nakış değerlendirelim istiyoruz. Siz de bizi rahat bırakmayın ama projelerinizle gelin." diye konuştu.
"Belediyecilik bizim işimiz." diyen Güler, "Bu dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Allah nasip eder o makama oturursak sizinle her an görüşebileceğimiz bir network ağı kurmayı düşünüyorum. Bu ağ, sistem sayesinde sizinle her an görüşebilecek ve sorunları daha kısa sürede çözümleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin de tüm Ordu'nun "Hilmi Güler" isminde birleştiğini belirterek, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı, partimizin programını bizzat yazan bir adayımız var. Ordu olarak onun engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmamız lazım. O sebeple gitmediğimiz mahalle kalmamalı." dedi.
Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Temel de Güler'in bakanlığı döneminde Ordu'ya yaptığı hizmetleri unutmadıkları kaydetti.
Mehmet Hilmi Güler,Altınordu,Ordu
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:47