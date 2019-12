Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Savruk engelli dernekleri ve özel öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal, Kayserili Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici ve derneklerin yönetim kurulu üyelerini kabulünde, "İmkanlar olduğu sürece sizler için her türlü fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarete gelen Engelli dernekleri ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Vekili Mehmet Savruk ile bir süre görüştü. Başkan Vekili Mehmet Savruk ilk olarak Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü. Başkan Şahin, ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'deki tüm engelli camiası ve engelli vatandaşlara destek olduğunu gördüklerini ve bundan dolayı teşekkür etmek istediklerini söyledi ve kendilerine imkanlar verildiğinde çok iyi başarılara imza attıklarını belirtti. Başkan Vekili Mehmet Savruk daha sonra Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal ile Kayserili Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici ile bir araya geldi. Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal, "Kayserimizi güzel bir demet şeklinde temsil etme gayretindeyiz. Güzellikleri taşıma gayretindeyiz. Dernek ve kulüpler olarak Büyükşehir Belediyemizden yardım aldık. Bizi önemsediler, önemli gördüler ihtiyaçlarımızı giderdiler. Bu konuda çok memnunuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Kayserili Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici'de destekleri için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ziyarette engelli derneklerini dinleyen Başkan Vekili Savruk, hiçbirimizin birbirimizden farklı olmadığını vurguladı. Asıl önemli olanın faydalı olmak olduğunu belirten Savruk, "Faydalı olmak sadece engelsiz insanlara ait olan bir şey değildir. Faydalı olan benim bildiğim pek çok engelli bireylerimiz vardır. Dünyada birçok başarı elde etmişlerdir. Gerek spor, gerek kültür, gerek siyasi, gerek bilim yönünden damgalarını vurmuşlar, mesafe kat etmişlerdir. Onun için insanları engelli veya engelsiz olarak ayırt ederek hoş bakmıyorum. Çünkü, her insanın bir eksikliği vardır. Belki bedensel eksiklik olmayabilir ama insanın ruhu kötüdür. Düşüncesi kötüdür. Esas engelli onlardır. Engeli ortaya getirende onlar" dedi. İmkanlar oldukça engelli derneklerinin ve engelli bireylerin yanında olduklarını anlatan Savruk, "Sizler için her türlü fedakarlığı yapacağız" dedi. Başkan Vekili Mehmet Savruk İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileriyle Emirgan Parkın'da bir araya geldi. Öğrencilerle kahvaltı eden Başkan Vekili Savruk, özel öğrencilerle yakından ilgilendi.Öğrencilerle bol bol sohbet eden Savruk, "Güzel etkinlikler içerisindeyiz. Engel diye bir kavram tanımıyorum. Hepimiz bir engeli ve eksikliği var. Asıl engel, engellilerle bir araya gelmeyen ve onları anlamayandır" diye konuştu. - KAYSERİ