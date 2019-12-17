Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu - Haber

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi'nin muhtarları ile 2020 yılı planlama toplantısı gerçekleştirdi.

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:08Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'nin muhtarları ile 2020 yılı planlama toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önceden planlanan çalışmalar ve kendisinin bizzat muhtarlarla birlikte yaptığı değerlendirme toplantısında ele alınan tüm hizmetlerin 2020 yılı içerisinde öncelik sırasına göre hayata geçirileceğini ifade etti.

İlçelere yönelik değerlendirme toplantısı kapsamında Orhangazi'de muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir'in yatırımlarıyla ilçenin değerini artıracağını söyledi. Hızla gelişen bir bölge olan Orhangazi'nin, büyükşehirin desteğiyle daha etkin hizmetler alacağını söylerken, belirlenen hedefler doğrultusunda ekibiyle birlikte aralıksız çalıştıklarını ve Bursa'da çıtayı bir bütün olarak daha yukarılara taşımayı planladıklarını ifade etti.

Gayretlerimiz bir taş üstüne bir taş koymaktır

Bütün gayretlerinin tüm Bursa'ya hizmet ettiğini söyleyen Aktaş,"Bursamıza ve ilçelerimize bir taş üstüne bir taş koymaktır. Başkan Aktaş, mahalle muhtarlarının mahallelerindeki sıkıntılarını, taleplerini ve isteklerini tek tek dinleyerek notlarını aldı. Ayrıca toplantıda ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım ve sulama konuları gündeme geldi. - BURSA

Alinur Aktaş, Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:32 ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber
20:31 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Haber
20:27 Cizre'de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:46:22