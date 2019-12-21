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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği Hörmetçi'yi inceledi.

21.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:00 Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği Hörmetçi'yi inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 'in eteklerindeki Hörmetçi Sazlığı'nı gezerek, yılkı atlarını besleyen ve "Ali Dayı" olarak bilinen Ali Kemer'den bilgi aldı.
Dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği yılkı atlarını da izleyen Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nın tanıtımına önem vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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