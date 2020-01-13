Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza'da çeşitli programlara katıldı - Haber

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza'da çeşitli programlara katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da bir dizi programa katıldı.

13.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:38Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza'da çeşitli programlara katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'da bir dizi programa katıldı.
Büyükşehir Belediyenden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri ve ilçelerine hizmet etmek için samimi ve iyi niyetle çalıştıklarını belirtti.
Büyükkılıç, program kapsamında, Tomarza Belediyesi tarafından yapılan Kadınlar Kırrathanesi ve Sarımehmetli Mahallesi'nde Taziye evi, Kültür Evi ve Çok Amaçlı Salon'un açılışına katılarak ilçedeki Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
Açılışı yapına Kadınlar Kıraathanesinin okuma evi olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Millet Kıraathanesinin kadınlar versiyonunu açmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur." dedi.
Açılışların ardından muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, muhtarların taleplerini dinleyerek, taleplerin projelendirilerek hayata geçirileceğini vurguladı.
Tomarza TOKİ konutlarının kura çekimine de katılan Büyükkılıç, bulundukları makamın hava atma yeri değil, hizmet etme yeri olarak gördüklerini ifade ederek, "Allah gururdan ve kibirden uzak tutsun. Kura çekimi sonucu evlerine kavuşacak üyelere de hayırlı olsun." dedi.
Büyükkılıç'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tomarza, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26  AK Parti'li Karaaslan Samsun Teknopark'ta prototip atölyesinin açılışını yaptı - Haber
18:25  DHA YURT BÜLTENİ-20 - Haber
18:25  Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı - Haber
18:24  Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı - Haber
18:21  Balıkçılar yeni yılda "hamsi" sevinci yaşıyor - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:28:02