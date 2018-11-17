Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, Hizmetlerini Anlattı

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
, 4,5 yıl içerisinde yaptığı hizmetleri ve yapacağı projeleri anlattı.
Başkan Erkoç, Mehmet Akif Ersoy
Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, AK Parti
İl ve İlçe teşkilatları yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, döneminde yapılan ve devam eden hizmetleri paylaştı.
Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması ile il genelinde 50 belediye ve özel idarenin kapandığına dikkat çeken Erkoç, "Büyükşehir olmakla birlikte biz bütün şehir olduk. Kapanan belde belediyelerimiz ve özel idarenin yapacağı çalışmaları da biz üstlendik. Özellikle köyden mahalleye dönen yerleşim birimlerinde çok büyük alt yapı ve üst yapı eksikleri vardı. Öncelik sırasına göre bu yerleşim alanlarında çalışmalara başladık ve diğer taraftan da merkezde çalışmaları yürüttük." diye konuştu.
Erkoç, bir taraftan toplu taşımada dönüşümü gerçekleştirirken, diğer taraftan ulaşımda tıkanan damarları açmak adına alt geçitler, yeni yollar, bulvarlar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi.
Yaptıkları hizmetlerle Kahramanmaraş'ı örnek bir il haline getirdiklerini dile getiren Erkoç, yaptıkları hizmetlerin Türkiye
'de örnek gösterilen ve birçok ödüle layık görüldüğünü belirtti.
15 Temmuz Millet Bahçesi
'nin Türkiye'de örnek gösterildiğine dikkati çeken Erkoç, bununla da kalmayıp Aliya İzzet Begoviç
Millet Bahçesi'ni yaptıklarını, şu anda da Senem Ayşe Millet Bahçesi'nin yapımına başladıklarını söyledi.
Senem Ayşe Millet Bahçesi tamamlandığında ortaya bin dönümlük devasa bir bahçe ortaya çıkacağını vurgulayan Erkoç, bunun Londra
, New York
ve Paris
gibi metropol şehirlerde olanlar gibi olacağını dile getirdi.
"1,5 milyon ziyaretçi bekliyoruz"
Yedikuyular Kayak Merkezi
'nin geçen yıl hizmete açılmasından sonraki 80 gün içinde 700 bin ziyaretçi geldiğine dikkat çeken Erkoç, şunları kaydetti:
"Bu yıl kar da erken yağmaya başladı ve hedefimizde 1,5 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezimiz Türkiye'nin önemli bir kayak merkezi haline geldi. Çünkü 250 kilometre yarı çapında böyle bir tesis yok. Şanlıurfa
, Gaziantep
, Hatay
, Adana
, Osmaniye
, Malatya
ve Adıyaman
gibi illerimizin yanı sıra İdlib
, Halep gibi illerin de hizmetinde olan bir merkez oldu. Şu anda İdlib ve Halep'te durumlar düzeldiği zaman oradaki insanlarımız da buraya gelebilecekler. Geçen sene yol yeterli gelmediği için daha birçok aracın önünü kestik ve gidişe müsaade etmedik. Bu yıl ise orayı dört şeritli mükemmel bir yol haline getirdik."
Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, sunum eşliğinde, gerçekleştirdiği hizmetlerin anlatımında teknik belediyecilikten sosyal belediyeciliğe, yol yapımından asfalta, kültür sanattan eğitime, alt yapı çalışmalarından üst yapılara, içme suyundan atıksu arıtmaya kadar birçok alanda yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
Millet Bahçeleri,Kahramanmaraş
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:33