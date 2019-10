Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Merinosspor'a destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bayan Voleybol 1. Liginde Gaziantep 'in tek temsilcisi Merinos sporu makamında kabul ederek her türlü desteği vereceğini ifade etti.Merinos spor yöneticileri, hocaları ve sporcularının hazır bulunduğu ziyarette bayan voleybolunun sorunları ihtiyaçları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Merinos sporun yöneticileri tarafından 27 numaralı Merinosspor forması Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hediye edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı ve Merinos spor ekibinin bir araya geldiği ziyarette Gaziantep'in bir spor şehri olması için gerekli çalışmaların yapıldığı ve yenilerinin ekleneceği müjdesini veren Şahin, "Gaziantep'in bir çok alanda olduğu gibi spor alanında da öne çıkan bir kent olması için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Şehrimizin farklı semtlerinde kapalı spor salonlarının yapımı devam etmektedir. Tüm mahallelerde bir spor salonu yapmak gibi bir projeyi başlattık ve hızla devam ediyor. Ayrıca Şehitkamil ilçemizde bir adet yedi bin kişilik bir salon projemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2 bin 3 bin kişilik kapalı salonlar yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız bulunmaktadır. Salon sporlarında da öne çıkan Gaziantep için önceliğimiz alt yapıyı tamamlamaktır. Merinos spor bayan voleybol takımı da yüzümüzü ağartan Gaziantep'in gururu olan bir takımımızdır. Merinossporun başarısı için Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Merinosspor maçlarına da halkımızı davet ediyorum. İlk maçlarında da takımımızı desteklemek için maça gitmek istiyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz sezon namağlup unvanla şampiyon olduk ve birinci lige merhaba dedik. Bayan voleybol ligindeki tüm takımları artık şehrimizde ağırlayacağız ve Gaziantep'i en iyi şekilde tanıtacağız. Güçlü bir kadro kurduk ve hedeflerimiz büyük. Başta başkanımız Fatma Şahin olmak üzere herkesin desteğini alıyoruz. Bu yolda başarısız olma lüksümüz yoktur. En iyi olma yolunda mücadele ediyoruz. Bu hafta sonu Pazar günü saat 14'te Talat Özkarslı kapalı spor salonunda Antalyaspor ile karşılaşacağız. Tüm halkımızı takımı desteklemek için davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP