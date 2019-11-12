Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de - Haber

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında istişare ettiler.

12.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:42Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında istişare ettiler.

Melikgazi Belediyesinde bırakmış olduğu emanetin emin ellerde olduğunu bildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserimizin tüm ilçeleri hizmet ve yatırım açısından aynı önem ve derecededir. Ancak Melikgazi Belediyesi benim için çok anlamlı bir kurum olup, her alalında emeğim ve hizmetlerimiz bulunmaktadır." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ı belediyemizde misafir ettik. Belediyemizin kendisi için çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Bizi ziyaret ederek birçok anısının tazelendiğinin farkındayız. Bu bir bayrak yarışı gibi, ondan aldığımız hizmet ve gönül belediyeciliğini bizlerde artırarak devam ettiriyoruz. Melikgazi ilçesinin Başkan Büyükkılıç için ayrı bir yeri olduğunu da biliyoruz. 2020 yılı çalışmalarımızı değerlendirdik. Hep birlikte hizmete ve yatırımlara devam edeceğiz. Kayseri bir bütün bunun farkındayız. Bundan önce de olduğu gibi el ele gönül gönüle tüm Kayseri'yi kucaklayarak; şehrimize hizmet edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:10 Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor
11:10 İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu
11:05 Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 21. yıl coşkusu
11:10 Hong Kong'daki gösterilerde son dönemde şiddet arttı
11:10 Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde...
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son Dakika: Erdoğan'dan tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili açıklama
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:11:13