Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'ı makamında ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'i belediyemizde misafir ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım ile ilgili olarak başkanımızın güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi el ele gönül gönüle tüm Kayseri'yi kucaklayacak, şehrimize hizmet edeceğiz" - KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç,Melikgazi,Mustafa Çelik
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:26