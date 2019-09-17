Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "Ahilik Haftası" mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ahilik Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, yayımladığı kutlama mesajında, ahiliğin kardeşlik, doğruluk, yardımseverlik, gönül zenginliği olduğunu aktardı.

Ahilik kültürünün, Anadolu'da toplumsal yaşamı her yönüyle tanzim eden adeta bir seferberliğe dönüştüğünü belirten Sekmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahiler, dinin hükümlerini ve esaslarını Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırarak irşad vazifesi üstlenmiş, iktisadi yaşama bir denge, nizam ve intizam kazandırmıştır. Ahilik kardeşlik, cömertlik, birlik ve beraberliktir. Ahilik doğru olanı eğriye karşı koruma, yanlış olanı düzeltme, ahlakı ve erdemi üstün tutma anlayışıdır. Anadolu'yu aydınlatan bu güneşe Erzurum da kaynaklık etmiş ve zaman içerisinde Türk-İslam medeniyetleri bu kaynaktan beslenmiştir. Öyle ki, cihana yüzlerce yıl hükmetmiş olan Osmanlı'nın kuruluş felsefesi dahi ahiliğin işaret ettiği temel değerler üzerinde şekillenmiştir."

Sekmen, ahilğin geçmişten günümüze uzanan bir yol haritası olduğunu kaydetti.

Ahilik geleneğinin önemil bir miras olduğunu vurgulayan Sekmen, "Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmek ve dahası onu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Ahilik Kültür Haftası'nı kutluyor, toplumsal bu yapının asıl mimarı olan Ahi Evran Baba başta olmak üzere Anadolu'ya ışık tutan bütün ahileri ve erenleri bir kez daha rahmetle yad ediyorum." dedi.

Kaynak: AA