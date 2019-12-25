Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi - Haber

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde inşaatı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

25.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36 Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde inşaatı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan hastane inşaatı hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Hastane inşaatının yüzde 10 seviyesine ulaştığını aktaran Gürkan, "Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede 2021 yılının sonunda inşaatın biteceğini ve hizmete açılacağını ifade ettiler. 2021 yılında hastane kapılarını vatandaşlarımıza açacak. Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hastanenin yapılmasında bizlerin de naçizane büyük emeğimiz oldu. Arsanın TOKİ'den tekrar geri alınması ve hastane yapılması sürecinin başlatılması noktasında ilgili ve yetkili mercilerle yapmış olduğumuz girişimler neticeye ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.
Gürkan, hastanenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hastane incelemesinde Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç eşlik etti.

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı - Haber
18:39   Köy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındı - Haber
18:38   Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş - Haber
18:37   DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber
18:36   Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:43:20