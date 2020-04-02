Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde inceleme yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını inceledi.

02.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:48
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde inceleme yaptı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını inceledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, tedbiri elden bırakmadan programlarını gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.
Zorluoğlu'nun, Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını yerinde incelediği aktarılan açıklamada, çalışmaların son durumlarıyla ilgili de Fen İşleri Dairesi Başkanından bilgi aldığı kaydedildi.
"Şehir merkezimiz daha güzel bir görüntüye kavuşacak"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu da Trabzon'un en gözde yerinin dört bir yanında cephe sağlıklaştırması gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yapılan çalışmaların önemine de dikkati çeken Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"13'ü tescilli olmak üzere toplam 43 binanın cephe sağlıklaştırılması, tabela kirliliğinin önlenmesi, tabelaların saklanması, cephelerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi önemli bir işti. Biz bunu önemsedik ve ihalesini yaptık. Haziran sonu itibarıyla bitirmeyi düşünüyoruz. Çalışmaları sürdürürken meydanı şantiyeye çevirmemeye özen gösteriyoruz ve iş güvenliğine en üst noktada dikkat ediliyor. Şu anda bitmek üzere olan binamız çok güzel görünüyor. Çalışmalar tamamlandığında şehir merkezimiz daha güzel bir görüntüye kavuşacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Murat Zorluoğlu, Hürriyet, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde inceleme yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var Haberler
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül töreni TRT Müzik'te yayınlanacak - Haber 16:19: Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı - Haber 16:19: Fatma Şahin denetimlerine devam ediyor - Haber 16:18: Seydişehir'deki öğrenci yurdu cezaevi personeline tahsis edildi - Haber 16:18: Erzincan'daki cezaevlerinde sıkı koronavirüs tedbiri - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler