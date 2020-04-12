Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Büyükşehir Belediye", Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı unutmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı vefat yıl dönümünde hazırladığı video kliple andı.

12.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı vefat yıl dönümünde hazırladığı video kliple andı.
Kulüp tarafından, 2017'de beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan sanatçı İbrahim Erkal'ın vefat yılı sebebiyle bir video klip hazırlandı.
Mavi-beyazlı taraftarların çeşitli dönemlerde Kazımkarabekir Stadı'nda takımın oynadığı maçlar sırasında meşaleler eşleğinde söylediği, Erkal'a ait "Canısı" türküsü ve taraftarlara ait görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kulübün paylaşımında Erkal'a ithafen "unutmayacağız canısı" yazısı dikkati çekti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş de sosyal medya hesabında Erkal'ı rahmetle andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şehrimizin en önemli değerlerinden ozanımız İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 11 Mayıs 2017'de Hak'ka yürümüştü. Bizleri derinden sarsan o günlerin seneyi devriyesinde ozanımızı rahmet ve özlemle anıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Haberler ›› Güncel ››'Büyükşehir Belediye', Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı unutmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:26: Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu - Haber 17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:24: Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber