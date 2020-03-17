Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, koronavirüse karşı kente toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yürütüyor.
Bu kapsamda oluşturulan özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde ve takım otobüsünde ilaçlama yaptı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, koronavirüse karşı kente toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yürütüyor.
Bu kapsamda oluşturulan özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde ve takım otobüsünde ilaçlama yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Spor
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