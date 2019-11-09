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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0

Stad: Kazım KarabekirHAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk.

09.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:08Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0

Stad: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu (xx) Emrah (xxx), Pote (xxx), Hamroun (xx) (Dk 78 Sunu xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx)-Edin (xxx), Aykut (xxx), (Dk.87 Rajko ) Musa (x) (Dk.12 Kadir xx) Taha (xxx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Sokol (xx) (Dk. 52 Ergin xx)  Bjarnason (xx), Erhan Çelenk (xxx)

SARI KART: Murat (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.

Haftaya 17'şer puanla giren iki takımın vasatı geçmeyen futbolu izleyenlere zevk vermedi. İki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.


- Erzurum

Kazım Karabekir, Hasan Hatıpoglu, Serdar Diyadin, Spor

Kaynak: DHA

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