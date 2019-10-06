Büyükşehir belediye erzurumspor: 1 - altınordu: 0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Şener (xx), Burak Cansız (xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Hasan Hatipoğlu (xxx), Hasan Batuhan (xx), Mehmet Murat (xx), Franck Pote (xxx), Emrah Başsan (xx), Hamroun (xx) (Dk. 85 Obertan (x), Yusuf Emre (xx) (Dk. 73 Sunu (x), Mücahit(xx), Jasmin Scuk (xxx), Osman (xx) (Dk. 81 Merthan (x)

ALTINORDU: Erhan (xx)- Ufuk (xx), Ravil (x), Berkay (xx), Muhammed (xxx) (Dk. 71 Anıl (x), Hüseyin (xx), Kerim (xx), Okan (x)(Dk.46 Oğulcan (x), Ersel (xx), Sinan (xx), Fatih (x) Dk. 46 Yasin (x)

SARI KART: Mücahit, Jasmin Scuk, Emrah, Mehmet Murat (BB. ERZURUMSPOR), Oğulcan, Ufuk (ALTINORDU)

GOLLER: Dk. 43 Jasmin Scuk (BB. ERZURUMSPOR)

TFF 1'inci Lig 7'nci haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Altınordu'yu misafir etti. Mavi-beyazlılar, üstün oynadığı maçta Ege temsilcisini Jasmin Scuk'un 43'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Hakem Ramazan Keleş'in sarı kart gösterdiği teknik direktör Erkan Sözeri, takımının başında çıktığı 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı.

10'ncu dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Franck Pote'nin, şutunu kaleci Erhan güçlükle önledi.

25'inci dakikada ikinci kez ceza alanı içerisinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Franck Pote meşin yuvarlağı üstten auta göndererek takımını mutlak bir golden etti.

43'üncü dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı faul atışına ceza alanı içeresinde iyi yükselen Jasmın Scuk topu kafa ile ağlara gönderdi. 1-0.

Maçın ilk yarısı evsahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Emrah'ın sert şutunu kaleci Erhan son anda kornere çeldi.

74'üncü dakikada ani gelişen Altınordu atağında sağ kanatta topla buluşan Kerim'in ilk şutu defanstan döndü. Yeniden topu önünde bulan Kerim ikinci kez vurdu, yine defans uzaklaştırdı.

Kalan dakikaları ortasaha mücadelesi şeklinde geçen maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

- Erzurum