Büyükşehir Belediye Erzurumspor "Çıkış" Arayışında

Kaynak: AA

FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece bir galibiyet alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. haftada yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.Sezona başladığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile başarısız sonuçlar nedeniyle 6. hafta sonunda yollarını ayıran mavi-beyazlı takım, teknik direktörsüz çıktığı Galatasaray maçından da puansız ayrıldı.Erzurum temsilcisi, ligin 8. haftasında teknik direktör Mehmet Özdilek'in göreve gelmesiyle yükselişe geçerek 13. haftaya kadar 12 puan topladı.Ancak Antalyaspor ile 24 Kasım 2018'de oynanan 13. hafta mücadelesini sahasında 1-0 kazanan mavi-beyazlı takım, bu maçın ardından sürekli olarak puan kayıpları yaşadı.Ligin ikinci yarısında 6 puan topladıErzurum temsilcisi, 16 puan ile 16. sırada tamamladığı ligin ilk yarısının ardından ikinci yarıda da beklediği sonuçları elde edemeyerek 8 karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabildi.Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi Mehmet Özdilek ile de yolları ayıran ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.Puan cetvelinde 22 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişata "dur" demek istiyor."Gol yollarında kısırlık söz konusu"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile yapacakları maçın, ligdeki gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.Sadece Trabzonspor maçının değil Kasımpaşa, Akhisarspor maçlarının da çok önemli olduğunu belirten Üneş, "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.Başkan Hüseyin Üneş, takımın büyük maçlarda gösterdiği performans ve direncin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Galatasaray'a karşı etkili futbol ortaya koyduk. Sadece büyük maçlarda değil birçok maçta verdiğimiz mücadele takdire şayan. Özellikle gol yollarında kısırlık söz konusu ama inşallah bu maçta hepsini aşacağız. Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki Galatasaray ve ligin ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz."