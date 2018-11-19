19 Kasım 2018, 16:43
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana mavi-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Futbolcuların neşeli oldukları gözlenen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:43



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