Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana mavi-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Futbolcuların neşeli oldukları gözlenen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:43