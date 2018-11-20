Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcular, ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Basın mensuplarının ilk 15 dakikasında görüntü almasına izin verilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.
Erzurum temsilcisi, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Erzurumspor Kulübü,Antalyaspor