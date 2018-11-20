20 Kasım 2018, 17:23
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların koşu ile antrenmana başlamaları Isınma hareketlerinden detaylar Teknik direktör Mehmet Özdilek'ten detay Takımın pas çalışması Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor...

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların koşu ile antrenmana başlamaları
Isınma hareketlerinden detaylar
Teknik direktör Mehmet Özdilek'ten detay
Takımın pas çalışması Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Basın mensuplarının ilk 15 dakikasında görüntü almasına izin verilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

Erzurum temsilcisi, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
20 Kasım 2018 Salı 17:23



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