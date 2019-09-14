Haberler » Spor » Haber

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

14.09.2019 23:56Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF. 1. Lig'de sezona başladığımız teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erzurumspor'umuzda uzun yıllar forma giymiş hocamız ve kıymetli ekibine hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Mavi-beyazlı ekip, Bilazer yönetiminde çıktığı dört karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Twitter, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:13 Altay'ın zirve yürüyüşü
12:12 Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü
12:05 Galatasaray'da Falcao, Diagne'yi solladı!
12:04 Erhan Erentürk kalesinde devleşti
12:01 Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk
12:01 Gazişehir gaziantep fk - beşiktaş maçının ardından
12:00 OSB Atletikspor 4 kupa aldı