Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:04

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcular, daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.