Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-beyazlı oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasının yapıldığı idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Mavi-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, yardımcı antrenörler gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 17 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe,Erzurumspor Kulübü
13 Aralık 2018 Perşembe 18:23