Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, sıfırın altında bir derecede yaptıkları taktik ağırlıklı antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat 15 dakika süren antrenmanda sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, takımdan ayrı çalıştı.
Mavi-beyazlılar, 17 Aralık
Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın son antrenmanını yarın gerçekleştirip İstanbul
'a gidecek.
Erzurumspor Kulübü,Fenerbahçe
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:29