Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
11.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:25
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Spor
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Spor
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek