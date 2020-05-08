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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik heyet ve futbolcular Kovid-19 testinden geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldı.

08.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'da teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldı.
Kulübün Yakutiye ilçesindeki tesislerinde Kovid-19 testi öncesi teknik direktör Mehmet Özdilek, yardımcıları ve futbolcularla bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Jasmin Scuk ve Ibrahim Sissoko'dan başlayarak futbolcu ve teknik heyete yaptığı testlerin sonuçlarının yarın belli olacağı belirtildi.
Mavi-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in ertelenen futbol liglerinin 12 Haziran'da başlatma kararını açıklamasının ardından testlerin yapıldığını ve takımın antrenmanlarına başlayacağını söyledi.
Türkiye'nin yanı sıra dünyayı etkileyen salgınla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulunun bu süreci çok iyi yönettiğini aktaran Dal, şunları dile getirdi:
"Bu salgının sona ermesinin ardından her zaman maçlara kaldığı yerden başlanıp tamamlanması tarafında olduk. Ama salgınla mücadele süreci devam ediyor. Liglerin başlaması konusunda bir takvim verildi. Biz de hazır olmak için takımımızı topladık. 28 haftası oynanmış ligde ikinci sıradayız. Maçları oynamamak gibi bir düşüncemiz yok. Salgının tamamen kontrol altına alınması ve birine bulaşma endişesi ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda hala cevapsız sorular var."
"Bu ortamda futbol oynanmasının zor olduğunu düşünüyoruz"
TFF'nin açıkladığı takvime göre 12 Haziran'a kadar salgının yok olmasının mümkün görünmediğini ancak belki azalma durumunun kaydedilebileceğini anlatan Dal, "Bu ortamda futbol oynamak çok sağlıklı olmayabilir. Belki maçların oynanmasını etkileyecek bir ortam olmayacaktır ama görünen o ki salgın, risk devam ediyor. Oyuncuların ve teknik heyetin psikolojisi, kulüp çalışanlarının sağlığı önemli." diye konuştu.
Dal, sosyal izolasyonu sağlayarak futbolun nasıl oynanacağını merak ettiklerini ifade ederek, şu görüşleri paylaştı:
"Kaleci topu eliyle kontrol ediyor, ikili mücadeleler var. İkili mücadelenin çok yoğun olduğu bir spor branşından bahsediyoruz. Tenis oynatabilirsin, çünkü daha az risk var. Ama bugün futbol ve basketbolu oynatmak gerçekten çok zor. Federasyonun ve kurumlarımızın vereceği kararlara saygılıyız ama camianın içerisinde yer alan ve risk gurubunda bulunan insanlar olarak bu ortamda futbol oynanmasının zor olduğunu düşünüyoruz. Diyelim ki maçlar başladı ve bir takımda veya hakem, temsilci ve gözlemcide koronavirüs çıktı, yarın o benim maçıma gelecek. Futbolun sağlıklı ortam oluşturulduktan sonra oynanmasını istiyoruz. Dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerden olan Türkiye'nin bu başarısına gölge düşmemelidir." Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik heyet ve futbolcular Kovid-19 testinden geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Haber

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