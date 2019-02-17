Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-2 galip ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Jasmin Scuk (pen.), Samuel Eduok (2) ve Gabriel Obertan attı. Sergiy Rybalka ve Hakan Arslan'ın golleri ise Sivasspor'a yetmedi.

ERZURUMSPOR 17. SIRADA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve Süper Lig'de 17. sırada yer aldı. 31 puanda kalan Sivasspor ise 7. sırada bulunuyor.