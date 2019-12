Büyükşehir Belediye Erzurumspor için her maç final

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, takımın gidişatının iyi olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Son 5 maçta 13 puan yaptık. Bu bizim için sevindirici." dedi.

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki uyumun saha içine iyi şekilde yansıdığı, bu nedenle güzel sonuçların da geldiğini söyledi.

Erzurumspor'un her geçen gün daha çok geliştiğini dile getiren Sözeri, "Hedefimiz belli. Geçen sezon talihsiz şekilde, gerek hakem hataları gerekse şanssız maçlar yüzünden takım Süper Lig'den düştü. Tekrar ait olduğumuz yere, Süper Lig'e dönmeyi hedefliyoruz. Bunun için de çok iyi çalışıyoruz. " diye konuştu.

Sözeri, bu noktada taraftar desteğinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız iç ve dış sahada bizi yalnız bırakmıyor. 10 bin seyirci bandında oynuyoruz. Süper Lig'de bile kolay kolay yakalanamayan bir rakam. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sayıyı arttırmak bizim elimizde. Oyun ve istek anlamında git gide gelişen bir durumumuz var. İlerleyen dönemlerde daha kalabalık kitleye oynamak en büyük hedeflerimizden biri olacak. Onlar yanımızda oldukça daha coşkulu ve istekli oynayacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezona iyi bir başlangıç yapamadığını hatırlatan Sözeri, "Süper Lig'den 14 yabancı ile küme düşüyorsunuz ve yeni bir takım oluşturmak gerekiyor. Yeni takım olmanın sıkıntılarını sezon başında yaşadık ama futbolda bunlar var. O süreçten bu yana iyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Son 5 maçta 13 puan yaptık. Toplamda 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldık. Bu bizim için sevindirici. Yönetimimiz zor şartlarda, özverili şekilde her şeyi eksiksiz yapmaya çalışıyor. Bize de iyi performans vererek zirveye çıkarmak kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Rakipler özellikle bizim maçlara daha çok motive oluyor"

Kalan maçların çok önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, devre arasına ilk iki içinde girmek istediklerini kaydetti.

Sözeri, kalan maçların kolay olmayacağını dile getirerek, "Her maça final gözüyle bakacağız. Maçlarımız kolay olmuyor. Belki kağıt üzerinde kolay gibi görünüyor ama asla öyle bir durum yok. Rakipler özellikle bizim maçlara daha çok motive oluyor, daha iyi analiz yapıyor ve daha coşkulu oynuyorlar. Bu bir gerçek. Bu yüzden iki kat mücadele edip, oyun içinde organizasyonları daha iyi yapmamız gerekiyor. Bunların çalışmalarını yapıyoruz ve bugüne kadar iyi sonuçlar aldık ama bunu devam ettirmek esastır." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıyı iyi bir noktada kapatmak istediklerini aktaran Sözeri, "Kalan haftaların dengeli geçeceğini düşünüyorum. İlk yarıyı 30-33 puan aralığında bitirirsek, ikinci yarı her şeye daha net bakabiliriz. Şu anda gidişatımız o puanı yakalayacağımızı gösteriyor ama maçları oynamadan bilemezsiniz. Kalan haftalarda 10-12 puan alırsak, ikinci yarı en avantajlı takım biz olabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA