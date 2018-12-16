Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe
ile yapacağı maç için İstanbul
'a gitti.
Mavi-beyazlılar, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Erzurum'un Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde futbolcuların koşu ile başlayıp pas çalışmasıyla devam ettiği antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.
Erzurumspor kafilesi daha sonra, yarın deplasmanda yapacağı maç için uçakla İstanbul'a hareket etti.
Fenerbahçe,İstanbul,Erzurumspor Kulübü
16 Aralık 2018 Pazar 20:12