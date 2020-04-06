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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini duyurmak amacıyla kurulduğu anımsatıldı.
Milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, "İstiklal Mücadelesinin" kazanılmasına önemli katkılar sunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kurtuluş Savaşı'mız sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan, dünyanın dört bir yanında ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Güncel
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