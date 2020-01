Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig ve kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bu maçları, bu tarz oyunları, mücadeleleri önümüzdeki haftalarda hem ligde hem de kupa maçlarında devam ettirmek istiyoruz." dedi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı hem sahasında hem de deplasmanda 3-2 yenerek eleyen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupa ve ligdeki başarısını sürdürmek istiyor.Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yakışır bir performans ortaya koydukları için mutlu olduklarını söyledi.Futbolcularının ligde sergiledikleri kaliteli futbolu kupa maçlarına da yansıttığını ifade eden Sözeri, "Kupa maçlarında güzel bir performans sergiledik. Ligdeki performansımızı kupa maçlarına da taşıdık. Kadro derinliğimiz olduğu için iki kulvarda da başarılı olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu."Halk, Erzurumspor ile yatıp kalkıyor"Sözeri, Erzurum'un ve taraftarın renkli maçlara ve galibiyetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, fedakar taraftarı mutlu etmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi."Erzurum şehrinin bu tarz renkli maçlarda başarıya ihtiyacı var." diyen Sözeri, şunları kaydetti:"Erzurum halkı ve taraftarı, Erzurumspor ile yatıp kalktığı ve bu başarılarla mutlu olduğu için biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dünkü oyunun hem oyuncularımıza hem takıma hem de taraftarımıza yakıştığını düşünüyorum. Bu maçları, bu tarz oyunları, mücadeleleri önümüzdeki haftalarda hem ligde hem de kupa maçlarında devam ettirmek istiyoruz. İyi oyunları güncellememiz lazım, camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Beşiktaş maçını çok çabuk unutup lige odaklanmak istiyoruz."Sözeri, futbolcularının son derece profesyonel olduğunu da vurguladı."Futbolcularım demek ki özel hayatlarına dikkat ediyor"Beşiktaş karşısında elde edilen başarının arkasında yatan etkenlere dikkati çeken Sözeri, şunları ifade etti:"Benim oyuncularım o kadar profesyonel ki oynamadıkları zaman bile mücadeleyi bırakmıyor ve her an hazırlar. Fizik kalitesi ile az süre alan oyuncuların durumunu maç kondisyonu belli eder. Demek ki antrenmanlarımız tempolu, demek ki profesyonelce yaşıyorlar, özel hayatlarına dikkat ediyorlar, onu görüyoruz. Özellikle bu performansta oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik ekibime de kadroyu bu şekilde hazır tuttukları için teşekkür ederim."Beşiktaş maçının geride kaldığını anımsatan Sözeri, taraftarı hafta sonu oynanacak lig maçına davet etti.Taraftarın gücüne inandıklarını aktaran Sözeri, "Balıkesir maçı çok önemli. Bütün taraftarımızı Balıkesir maçına davet ediyoruz. Taraftarın gücünün arkamızda olması ligde çok önemli. Onları da davet ediyoruz ve bu yakışır maçları taraftarımıza izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.Sekmen: "Erzurumspor, bu şehrin rengini, ahengini ve sosyal ritmini ifade ediyor"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de takımın Beşiktaş'a karşı her iki maçta da sergilediği oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.Takımın futbolseverlere seyir keyfi yüksek bir oyun izlettiğine değinen Sekmen, şunları aktardı:"Bilindiği üzere Erzurumspor, geçtiğimiz yıl Süper Lig'de mücadele ediyordu ve talihsiz bir biçimde bir alt lige düşmek durumunda kaldı. Biz en başından beri bu sürece 'birazcık mola' gözüyle baktık, bakmaya da devam ediyoruz çünkü takımımızın sezon sonunda Süper Lig'e yeniden yükseleceğini biliyoruz. Kadro kalitemizle Süper Lig hedefine odaklandığımızı zaten ortaya koymuş durumdayız. Takıma yeni yapılan takviyelerle de bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Erzurumspor, bu şehrin rengini, ahengini ve sosyal ritmini ifade ediyor. İlaveten takımımız, sürekli 'spor kenti' vurgusu yaptığımız Erzurum için de çok özel bir anlam ve değer taşıyor."