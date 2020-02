Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1- berabere kalan Boluspor 'un teknik direktörü Osman Özköylü, tam hazır olmadıkları dönemde alınan 1 puanın bile çok önemli olduğunu söyledi.Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok ağır bir sahada yapılan iyi mücadele ve oynanan oyun için her iki takımın futbolcularını da kutladı.Oyunun temposunun son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede olduğunu ifade eden Özköylü, "Geçen haftaki Adana Demirspor maçının son yarım saatindeki geri dönüş, geriden gelip 2-2'yi yakalamak ve orada takımın enerjisinin yükselmesi bu haftaya çok ciddi anlamda sirayet etti. Takımın enerjisi ve sahadaki mücadelesi çok iyiydi. Karşımızdaki takım bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip, çok yetenekli ve üst seviye oyunculardan kurulu. Önemli bir takım. Kupada Beşiktaş'ı 2 defa 3'er golle galibiyetlerle yenmiş böylesine bir takıma karşı maçı kazanabilirdik." şeklinde konuştu.-"Verilen penaltı tartışılır"Boluspor'un yediği tek gole neden olan penaltı hakkında da değerlendime yapan Özköylü, "Verilen penaltı tartışılır. Bence çok ağır bir karar. Böyle bir penaltıyı hakemler kovalasalar en az her maçta 3 tane penaltı çıkar. Bence çok ağır bir karar. Ama yapacak bir şey yok. Ben bugün ki oyuncuların sahadaki mücadelesinden gayretinden coşkusundan çok çok memnunum." ifadesini kullandı.Özköylü, Boluspor'un devre arasında 9 tane transfer yapan yeni bir takım olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Daha 1 gün önce gelen oyuncumuzu mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyoruz. Diğer oyuncularımız her geçen gün takıma adapte oluyorlar. Daha iyi uyum sağlamaya başlıyorlar. Sakat oyuncularımızın da takıma katılması bizim kadro kalitemizi ve derinliğimizi daha yukarılara çıkarıyor. Bu oyunun devamını mutlak surette önümüzdeki maçlarda getirmemiz lazım." diye konuştu.Bugün sahada, kazanmayı hak eden bir Boluspor olduğuna da vurgu yapan Özköylü,"Onlardan daha iyi oynadık belli bölümlerde. Neticede 1 puanla sahadan ayrıldık. Böylesine iyi ve güçlü bir takıma karşı 1 puan da önemli. Bizim tam hazır olmadığımız bir dönemde alınan 1 puan bence çok çok önemli. Erzurumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesiBüyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri ise, Bolu'ya çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını bilerek geldiklerini söyledi.Bolsupor'un alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiğine dikkat çeken Sözeri, "Aslında kadro yapısı itibari ile daha üs sıralarda olabilecek bir takımla oynadık. Dolayısıyla maçın zor olacağı ortadaydı öyle de oldu. Onun için hem hava durumu, hem sahanın durumu biraz güçlü orta saha ile başlamak istedik. Ama ilk yarıda beklemediğimiz kadar kötü oynadık, kötü mücadele ettik daha doğrusu. Bizim takımın böyle mücadele etmemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Sözeri, karşılaşmanın devre arasında futbolcuları ile yaptığı konuşma neticesinde ikinci yarıya toparlanarak çıktıklarını ifade ederek, "İkinci yarı daha iyi şeyler yaptık. Ama maalesef yine finalleri yapamadık. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Rakibin de var. Maç gitti geldi. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan diyeceğiz bu şartlarda ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.Önlerinde Trabzonspor ile oynayacakları bir kupa maçı olduğunu da anımsatan Sözeri, "Onu da iyi şekilde bitirip yolumuza devam edeceğiz. Artık dediğim gibi bizim için hedef süper lig, kupada ise gidebildiğimiz yere kadar kupa." diye konuştu.