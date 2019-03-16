Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1

Kaynak: DHA

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER; Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Volkan Ahmet Narınç (xxx)BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Leo (xx), Kanstrup (xx), Tolga (xx), Lokman (x), Jasmin Scuk (x) (Dk. 44 İbrahim x), Taylan (xx), Eduok (xx), Obertan (xxx), Kone (x) (Dk. 76 Munsy x), Opseth (x) (Dk. 65 Emrah x)TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) -Toure (xx), Hüseyin (xxx), Hosseini ( xx), Novak (xx), Sosa (xxx) (Dk. 88. Ibanez x), Abdülkadir Parmak (xxx), Ekuban (xxx), Amiri (xx) (Dk. 61 Olcay x), Nwakaeme (xxx), Rodallega (xx) (Dk. 89 Murat Cem x)GOL: Dk. 64 Nwakaeme (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Lokman, İbrahim (BB Erzurumspor) - Amiri, Abdulkadir, Rodallega (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta da üç puanla tanışamadı. İkinci yarıda ev sahibi ekibin Eduok, Trabzonspor'un ise Nwakaeme'nin ayağından bulduğu goller VAR kararıyla iptal edildi.3'üncü dakikada sol kanattan Trabzonspor ceza alanına giren Obertan, Opseth'e pas çıkardı. İki hamlede topu kontrol eden Opseth'in şutu kalecide kaldı.5'inci dakikada Taylan, rakip ceza alanı önünde buluştuğu topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.15'inci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Eduok'un şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına girdi. Opseth'in kafasına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.20'nci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında sol kanattan ilerleyen Leo ceza alanına orta yaptı. Herkesi geçen topu bir anda önünde bunan Opseth dokunamadı.27'nci dakikada sol kanattan ev sahibi ekibin ceza alanı önüne yaklaşan Nwakaeme sert vurdu, top auta çıktı.Her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince ilk yarı golsüz sona erdi.49'uncu dakikada sol kanattan ilerleyen Nwakaeme, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.50'nci dakikada ev sahibinin ani geliştirdiği atakta İbrahim Akdağ, ceza alanı içindeki Taylan'ı gördü. Bu futbolcunun düşerken vurduğu şutta top kaleci Uğurcan'da kaldı.64'üncü dakikada Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin düzgün şutunda top ağlara gitti: 0-1.71'inci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Rodallega, defansın arkasına sarkan Ekuban'ı gördü. Ekuban'ın şutunda top kaleci Sehic'in ayaklarına çarparak geri döndü.75'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Eduok topun başına geçti. Eduok'un köşeye giden şutunda kaleci Uğurcan yumruklayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.78'inci dakikada Emrah'ın ortasında topa dokunan Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR hakemleriyle görüşen orta hakem Ali Palabıyık, ofsayt kararı verdi.85'inci dakikada Trabzonspor atağında Rodellaga'nın şutunda topla buluşan Nwakaeme, topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR görüntülerini izledikten sonra faul kararı verdi.Başka gol olmayınca Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki 90 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.- Erzurum