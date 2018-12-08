08 Aralık 2018, 21:34
»»

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, kulüp tesislerinde yapılan antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emrah Başsan'ın düz koşu yaptığı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Evkur,Yeni Malatyaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:34



YORUMLAR