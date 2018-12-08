Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı futbolcular, kulüp tesislerinde yapılan antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetimindeki antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Emrah Başsan
'ın düz koşu yaptığı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir
Stadı'nda karşılaşacak.
Evkur,Yeni Malatyaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:34