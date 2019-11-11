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Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclisi, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

11.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:39Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi
Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclisi, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Meclisi ilk oturumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığından gerçekleştirdi. Meclise iletilen konuların görüşülmesinin ardından Beyazgül kapanış konuşmasında "Malumunuz kasım ayı bütçe ayıdır. Meclisimiz ay sonuna kadar çalışmalarına devam edecek, ilçelerimizden gelen ilçe belediye bütçeleri ve Büyükşehir ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün bütçeleri plan ve bütçe komisyonu tarafından incelendikten sonra meclisimizde görüşülecektir. Kasım Ayı Meclisimizin çalışmalarının memleketimize milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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