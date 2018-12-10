Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı'nın Birinci Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında toplandı.Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 13, komisyon raporlarına ait 10 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 28 madde görüşüldü. Mecliste MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili harcama birimleri 2018 Yılı sonu itibariyle kullanılmayacağı öngörülen ödenekleri belirlenmiş olup, talep edilen kalemlere toplam 22 milyar 200 milyon liranın aktarılması ile ilgili teklif görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Mersin Merkez ilçesi Deliçay Deresi ikinci kısım işi kapsamında yapılması planlanan köprünün 97 metre mansap tarafında kaydırılması konusu ile ilgili konuşan Kocamaz, "Deliçay üzerine yapılacak köprü ile alakalı yol güzergahı değişiyor. Epey bir istimlak çıkıyor. Tabi biz bu istimlakleri yapamayız. Dolayısıyla, 'istimlaki ilgili kamu kuruluşu tarafından yapılmak üzere' diye bu kararı çıkarırsak iyi olur. Yoksa biz buna ekstra istimlak masrafı yapamayız. Halihazır köprünün üzerinden yüksel gerilim hattı geçiyor diye kaydırmak istiyorlar. Güzergah kıvrıldığı için yeni istimlakler gerekiyor. Oradaki tarım alanlarında geçiyor. Dolayısıyla epey bir maliyet gerektiriyor. Nasılsa bunu belediye yapacak diye yapılıyor ama istimlaki ilgili kuruluş kendisi yapsın, imarı biz değiştirelim" dedi.Meclis toplantısında ayrıca, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın Sertifikalı Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi ve Profesyonel Etkili İletişim Teknikleri projelerinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyesi'ni Başkan Kocamaz'ın temsil etmesi ile ilgili teklif de oy birliği ile kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Birinci Birleşimi, alınan kararların Mersin ve tüm ilçelerine hayırlı olması temennileriyle sona erdi. - MERSİN