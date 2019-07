Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

ESKİ NİZİP CADDESİ AYAKKABI SHOWROOMUNA DÖNÜŞECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Nizip Caddesi'ndeki plastik ayakkabı, terlik ve yan sanayi ürünü üreten firmaların Körkün'de kurulacak Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınacağını belirterek, bölgedeki üretim yerlerinin showrooma dönüştürüleceğini söyledi.Bileşimde; 29 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

ŞAHİN: İŞ ÇOK BÜYÜK BİR İŞ

Eski Nizip Caddesi'ndeki plastik ayakkabı, terlik ve yan sanayi ürünü üreten firmalarına yönelik hazırlanan planlamayla ilgili meclisi bilgilendiren Şahin, "Gaziantep Sanayi Odamızda bir toplantı yaptık. Ticaret Odası ve Sanayi Odası'ndaki sektör temsilcileriyle bu toplantıya katıldı. Eski Nizip Caddesi ile ilgili kiracı sayısından, üretim merkezine, kaç un fabrikası var kaç atölye var, kaç ayakkabı tesisi var, kaç konut var buradaki durum nedir, mevcut oranın durumunun rehabilitasyonu ile ilgili yeni planlamamız yeni projemiz nedir bunların hepsinin bir sunumunu yaptık. Onların da görüş ve önerilerini aldık. İş çok büyük bir iş" dedi.

BÖLGEDE, GASTRONOMİ SOKAĞI OLUŞTURULACAK

Ayakkabı sektörünün bu şehrin can damarı olduğuna işaret eden başkan Şahin, şunları aktardı: "Sektörü rahatsız etmeden, onların üretim kapasitesini düşürmeden, oradaki işçi sağlığı ve iş güvenliğini de korumamız ve bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Allah esirgesin orada hepsi kimyasal madde, en küçük bir kazada itfaiyenin ve ambulans araçlarının geçemeyeceği kadar dar alanlar mevcut. Biz, fıstıkçılardan tutun da nakliyeciler, GATEM hepsinin taşınmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmayı çok başarılı bir şekilde götürdük. Buranın daha önde gitmesinin en önemli nedenlerinden biri ayakkabı sektörüyle ilgili özel bir alan olması. Bunun üzerine biz ancak kurumsal kapasitesi yüksek, odalarımızla bu işi yapalım dedik. Ticaret odamızın yetkilileri ve Sanayi odamızın başkanlığında Körkün bölgesine Ayakkabı ihtisas organize dönüştürmeyle sağlıklı bir dönüşüm olacağının oradaki eski Nizip Caddesi'nin de bu işle ilgililerin showroom yapacağı bir alana dönüştüreceğiz. Üretimini Körkün'de showroomunun Eski Nizip'te yapacakları bir imkân sunacağız. Çünkü ayakkabı sektöründe çok büyüdük. Biz burada ürettiğini, markasını göstereceği bir konut ve ticaret merkezi yapacağız. Bölgede, oluşturulacak bir gastronomi sokağıyla lezzetleri tadacağı bir tasarıma dönüştürdük. Diğerlerine göre daha fazla uzamasının nedeni, işin büyüklüğü ve doğru dönüşümün yapılmasıdır. Çünkü orada toprak veya mülk sahibinin üst yapı bedeli var, metrekare bedeli var bunların hepsinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Projeyi, her mülk sahibinin gelip soru sorduğunda bir cevap alabileceği bir hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en önemli kısım olan planlama 2 yılımızı aldı. Hızlı bir şekilde takibini yapalım, sanayi odasından gününü alalım ve mülk sahipleri, talep eden meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapalım."