Büyükşehir Belediyesi 100 bin seccade dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cami avluları, okul bahçeleri ve kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma Namazı öncesinde 19 ilçede vatandaşlara 100 bin tek kullanımlık seccade dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi 100 bin seccade dağıttı
26.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:54
Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cami avluları, okul bahçeleri ve kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma Namazı öncesinde 19 ilçede vatandaşlara 100 bin tek kullanımlık seccade dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla sosyal mesafe kulları çerçevesinde Cuma Namazı kılınan cami, okul bahçesi ve kapalı pazar yerlerinde cemaate ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımına devam etti. Geçtiğimiz hafta kent merkezinde başlayan uygulama bu hafta tüm ilçelere taşındı. Gazipaşa'dan Kaş'a tüm ilçelerde yanlarında seccade getirmeyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tek kullanımlık seccade ile namazlarını kıldı. Büyükşehir Belediyesi, toplam 100 bin seccade dağıtımı gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle açık alanlarda namazını kılan vatandaşlar daha sağlıklı ve hijyen bir şekilde ibadet yapabilmenin huzurunu yaşadı. Antalyalılar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

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