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Büyükşehir Belediyesi 200 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde yağan karla ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:39 Büyükşehir Belediyesi 200 mahalle yolunu ulaşıma açtı

X - Büyükşehir Belediyesi kapanan mahalle yollarını gün içerisinde 3-4 defa açmak zorunda kalıyor. Grup yollarında trafiğin aksadığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor.

Kent merkezinde etkisini hissettirmeyen fakat ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini iyiden iyiye hissettiren kar yağışına karşın Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları 24 saat aralıksız yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler hafta sonundan bu yana kapanan 200'e yakın mahalle yolunu ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesi kapanan mahalle yollarını gün içerisinde 3-4 defa açmak zorunda kalıyor. 28 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Grup yollarında trafiğin aksadığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor.

Hasta çağrıları ile yolda kalmış vatandaşların çağrılarına da anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, hiç kimseyi mağdur etmiyor. Kar yağışı en çok Pütürge, Akçadağ, Arapgir, Doğanyol ve Hekimhan ilçelerinde etkili oluyor.

Çığ tehlikesinin bulunduğu grup yollarında vatandaşları uyarın ekipler bu bölgelerde kar küreme çalışmalarını sık sık yapıyor.


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Kaynak: Bültenler

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