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Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019'da 19 ilçede kırsal mahallelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik de stabilize yol çalışması yaptı.

24.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52 Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019'da 19 ilçede kırsal mahallelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik de stabilize yol çalışması yaptı. Kırsal yolları modern ve konforlu ulaşımla tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, toplam 94 milyon 250 bin TL harcadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Böcek'in talimatıyla Gazipaşa'dan Kaş'a kadar geniş bir coğrafyada yol çalışması yaparak, vatandaşları sağlam, güvenli ve modern yollarla tanıştırdı. Daha önce hiç asfaltla tanışmamış birçok mahalleyi asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları vatandaşın yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında kırsal yol çalışmalarına 94 milyon 250 bin TL yatırım yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalarda yeni yollar açtı, mevcut yollarda iyileştirme yaptı, asfaltı olmayan yolları asfaltla tanıştırdı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde kırsal bölgelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

Torosların zirvesinden yaylalara, grup ve mahalle yollarına kadar yaz kış demeden çalışma yapan ekipler, 20 kilometre yeni yol açarken, 2 bin kilometre yol bakım çalışması ve 2 bin kilometre de karla mücadele çalışması yürüttü. Ekipler asfalt yama tamiratı için de 4 bin 700 ton asfalt kullandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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