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Büyükşehir Belediyesi 21-22 Eylül'de Hobi Festivali düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali (HobiFest) 21-22 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında Antalyalılarla buluşacak.

06.09.2019 12:29 Büyükşehir Belediyesi 21-22 Eylül'de Hobi Festivali düzenliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali (HobiFest) 21-22 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında Antalyalılarla buluşacak. HobiFest 2019'da Enduro Motosiklet Yarışı ve Off-Road özel seyirci etabı gibi adrenalin dolu etkinlikler yer alacak.

Hobi meraklılarını bir araya getirerek, Antalya'nın sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hobi Festivali için geri sayım başladı. Hobi Festivali'yle 7'den 70'e binlerce Antalyalı, Enduro motosiklet yarışları, off-road araçları özel seyirci etabı, paramotor uçuşları, nostalji araç sergisi, sahne gösterileri ve konserler gibi birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.

Cam Piramit'te gerçekleşecek festivalde 50 farklı hobi kulübü bir araya gelecek. Türk Hava Kurumu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Klasik Otomobil Kulübü, Vosvos kulüpleri ve motosiklet kulüpleri gibi birçok kurum, vakıf, dernek ve kulübün katılacağı Hobi Festivali'nde adrenalin tutkunları heyecan dolu dakikalar da yaşayacak. - ANTALYA

Antalya, Eylül, Cam, Güncel

Kaynak: İHA

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