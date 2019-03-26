Büyükşehir Belediyesi 3 Caminin Halılarını Değiştirdi

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli'nde bulunan üç camini halıları yenilendi. Üç camiye toplamda 650 metrekare yeni halı döşendi.Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi ekipleri, vatandaşların daha rahat ibadet edebilmeleri için Korkuteli Merkezde bulunan Pazar Camisi, Çomaklı Mahallesinde bulunan Bağlar Camii ve Yazır Mahalle Camii olmak üzere üç camide 650 metrekare halı döşedi.Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürü Mustafa Ünlü, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, tüm ilçelerimizde ibadethanelerin bakımına ve onarımına büyük önem veriyor. Bu anlamda bizde ilçemizde halıları çok yıpranış olan üç camide değişiklik yaptık. İlçemiz Pazar Camisi, Çomaklı Mahallesi Bağlar Camisi ve Yazır Camisi olmak üzere üç camide toplam 650 metrekare yeni halı döşedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ederiz." dedi. - ANTALYA